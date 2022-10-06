Салехард, 6 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. На Ямале в 2022 году отмечают 20 лет со дня образования в регионе мусульманской общины. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с Верховным муфтием России Талгатом Сафа Таджуддином, сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Талгат Сафа Таджуддин и Дмитрий Артюхов

Ямал исторически является домом для представителей разных конфессий, говорилось на встрече.

«У нас на Ямале большая многонациональная семья. И все эти годы, несмотря на то, что были непростые периоды и разные вызовы, всегда здесь царили благополучие и мир. Для нас принципиально важно и дальше сохранять и поддерживать его», — отметил глава ЯНАО.

В этом году в Новом Уренгое открывается мусульманский духовно-просветительский центр, где будут учить детей основам традиционного ислама.

«Некоторые у нас говорят, что Салехард — это арабское слово. «Салех» — праведный, «ард» — земля. Поэтому тут всего предостаточно — льда, морозов, воды, нефти и газа. Но главное – это люди. Благодарю вас за поддержку и внимание», — заявил Талгат Сафа Таджуддин.

Верховный муфтий России отметил, что сегодня около 15% ямальцев являются мусульманами. И все они чувствуют поддержку и помощь от округа на самом высоком уровне.