Новосибирск, 6 октября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло прокомментировал ситуацию с перекрытием портретов героев военных действий киосками в переходе станции «Площадь Ленина». Он заявил, что некоторые его подчинённые «формально отнеслись к исполнению своих обязанностей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал мэрии Новосибирска Пешеходный переход в метро Новосибирска

«По моему поручению работы по установке киосков в пешеходном переходе прекращены, — подчеркнул Чмыхайло. — В данный момент неуместные конструкции демонтируют. Сегодня всё приведут к первоначальному виду. Портретная экспозиция на стене пешеходного перехода будет обновлена — такое поручение было дано ранее».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту перекрытия портретов героев военных действий торговыми рядами в новосибирском метрополитене.

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