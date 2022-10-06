Херсон, 6 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В районе Антоновского моста под Херсоном Вооруженными силами России сбиты два киевских беспилотника, сообщил 6 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Publicdomainpictures.net Беспилотник

«Сегодня два беспилотника сбили в районе Антоновского моста», — сказал он РИА Новости.

По его словам, киевские каратели продолжают обстреливать мирную инфраструктуру региона. Основная их цель — Херсон и Новая Каховка.