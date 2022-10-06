Москва, 6 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Нефтяные котировки подрастают 6 октября, продолжая восходящее движение последних дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Это связано, прежде всего, с решением стран ОПЕК+ снизить добычу сразу на 2 млн баррелей в сутки. Такое уменьшение — самое масштабное с начала пандемии.

Кроме того, вышли данные о сокращении запасов нефти в США на 1,36 млн баррелей, хотя прогнозировался их рост на 2,1 млн баррелей.

В результате цена на нефть марки Brent достигла 6 октября отметки $94. Предполагаемый дневной диапазон на сегодня — $93,20–94,50 за баррель.

Удорожание чёрного золота сдерживает ослабление рубля. Усиление доллара и евро к нему 5 октября выше 60 рублей было связано с тем, что пока не оправдались ожидания о наложении санкций на Национальный клиринговый центр (НКЦ), что не позволило бы осуществлять сделки с твёрдыми валютами.

Однако 6 октября движение их вверх затормозилось во многом из-за позитива по нефти. На сегодня не запланированы важные для рынка события или выход значимой статистики.

Приостановилась и динамика роста доллара на внешнем рынке. В случае, если не появятся неожиданные новости из-за напряжённой геополитической ситуации, вероятно движение курса рубля в узком диапазоне 59,50 — 61,00 руб./доллар и 58,90-60,70 руб./евро», — полагает эксперт.

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