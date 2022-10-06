Бангкок, 6 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Таиланде бывший полицейский застрелил в детском центре не менее 32 человек, большинство из которых дети. Нападение произошло 6 октября в провинции Нонг Буа Лампху на северо-востоке страны, сообщает издание Khaosod.

mosaic36 Убийство

Отмечается, что бывший полицейский, которого недавно уволили, расстрелял детей в яслях. Он мог быть в состоянии наркотического опьянения.

Полиция ведёт розыск подозреваемого. По некоторым данным, после нападения он мог покончить с собой.