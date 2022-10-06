Тбилиси, 6 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Основной проблемой для бизнеса в Грузии является дефицит квалифицированных кадров. Об этом 6 октября заявил журналистам глава минэкономики страны Леван Давиташвили.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Рабочий процесс

«Представители бизнеса считает, что сегодня не хватает рабочей силы, в том числе квалифицированной рабочей силы. Люди не должны уезжать из страны, когда в стране нехватка рабочих рук», — сказал министр.

Давиташвили сообщил, что в стране проводят реформу образования, которая должна помощь решить эту проблему. Реформа предполагает комплекс мер для выпуска специалистов, востребованных частным сектором.

Стоит отметить, что во втором квартале текущего года уровень безработицы в Грузии снизился в сравнении с тем, что был в прошлом году в тот же период на четыре процентных пункта и составил 18,1%. Долгое время этот показатель не снижался ниже 20%. По мнению исполнительного директора Ассоциации работодателей Грузии Лаши Лабадзе, снижение безработицы произошло из-за оттока населения из страны.