Джакарта, 6 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Председатель палаты региональных представителей Ла Ньялла Махмуд Матталитти вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко обсудили продовольственную и энергетическую безопасность, экономику и присутствие президента России Владимира Путина на G20, сообщает Antara.

Kaluganews.ru В Индонезии

«Что касается продовольственной безопасности, мы обсудили, в чем заключается политика или секрет российского парламента. На самом деле, Россия готова к введению эмбарго со стороны других стран. По нашему мнению, это ценный момент для Индонезии», — заявил вице-председатель палаты региональных представителей Султан Бахтияр Наджамудин в Джакарте.

Затем, что касается запланированного визита президента России Владимира Путина в Индонезию, российская делегация подтвердила, что Россия уделяет большое внимание Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель палаты региональных представителей Ла Ньялла Махмуд Матталитти попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко помочь в налаживании экономических связей с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

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