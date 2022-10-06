В Республиканской партии растет «пропутинское» крыло — Лиз Чейни
Колумбус, США, 6 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. «Пропутинское» крыло сформировалось внутри Республиканской партии США, заявила член палаты представителей США Лиз Чейни в ходе мероприятия в Университете штата Аризона, сообщает The Hill.
По словам Чейни, которая не смогла переизбраться и уступила поддерживаемому Трампом сопернику-республиканцу, осудила Fox News за «ведение пропаганды» и назвала ведущего Fox Такера Карлсона «крупнейшим пропагандистом Путина в этой сети».
В развернутой беседе с научным сотрудником по вопросам демократии программы Джона С. Маккейна Софией Гросс Чейни рассказала о «потрясающих событиях», которые она наблюдает в Республиканской партии, которые разожгли ее опасения по поводу американской республики и демократического процесса.