Колумбус, США, 6 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. «Пропутинское» крыло сформировалось внутри Республиканской партии США, заявила член палаты представителей США Лиз Чейни в ходе мероприятия в Университете штата Аризона, сообщает The Hill.

U.S. House of Representatives Лиз Чейни

«Вы знаете, Республиканская партия — это партия Рейгана, партия, которая, по сути, выиграла Холодную войну. А теперь посмотрите на то, что я считаю действительно все большим крылом Путина в Республиканской партии», — отметила Чейни.

По словам Чейни, которая не смогла переизбраться и уступила поддерживаемому Трампом сопернику-республиканцу, осудила Fox News за «ведение пропаганды» и назвала ведущего Fox Такера Карлсона «крупнейшим пропагандистом Путина в этой сети».

«Вы действительно должны спросить себя, на чьей стороне Fox в этой битве? И как могло случиться, что у вас есть крыло Республиканской партии, которое думает, что Америка будет поддерживать Путина, когда он осуществляет [специальную военную операцию на территории бывшей УССР]?» — спросила Чейни.

В развернутой беседе с научным сотрудником по вопросам демократии программы Джона С. Маккейна Софией Гросс Чейни рассказала о «потрясающих событиях», которые она наблюдает в Республиканской партии, которые разожгли ее опасения по поводу американской республики и демократического процесса.