Владивосток, 6 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Аграрии Приморья убирают урожай и готовятся к новой посевной кампании. В этом году в закрома попадёт более 1 млн тонн сои, кукурузы и зерновых культур, сообщил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

Александр Погожев ИА REGNUM Кукуруза

Читайте также: На Ставрополье вырастили два урожая кукурузы благодаря новым технологиям

Отмечается, что год для крестьянин выдался непростым: сильные дожди привели к наводнениям, техника работала на износ, в связи с чем требуется большой объем запчастей, комплектующих. Но несмотря на все трудности ожидается высокий урожай сои — планируется собрать 500 тыс. тонн бобовых.

Андрей Бронц отметил, что уже сейчас сельхозпроизводители готовятся к новой посевной кампании.

«Как бы не было тяжело, крестьянин живёт будущим. Поэтому хозяйства восстанавливают дороги после дождей, уже сейчас подготавливаются к весенне-полевым работам», — добавил министр сельского хозяйства.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора края Олега Кожемяко о снижении пошлины на сою и отмене экспортной квоты на кукурузу для предприятий Дальнего Востока. Это позволит хозяйствам запастись кормами, поработать на экспорт и получить доход на развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае продолжается уборка кукурузы. В текущем году она проводится уже второй раз. Часть занятых под этой культурой земель использовали вторично, опробовав новые технологии.