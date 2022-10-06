Москва, 6 октября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Мы будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу. Все цели по защите наших граждан, наших территорий будут непременно достигнуты, — отметил в своем выступлении на заседании Генерального совета председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

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«Хочу искренне поздравить всех вас, нас, граждан нашей страны с историческим событием, которое теперь закреплено на уровне всех нормативных решений. А именно с вхождением в состав нашего государства Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Оно прошло в строгом соответствии с международным правом», — сказал Дмитрий Медведев.