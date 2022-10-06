Абакан, 6 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким 36-летнего военнослужащего Егора Алжибаева, погибшего в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации территории б. УССР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Как сообщили ИА REGNUM 6 октября в правительстве республики, рядовой контрактной службы Вооружённых сил России Егор Алжибаев проживал в Аскизском районе Хакасии. Служил водителем автомобильного взвода 5-й отдельной железнодорожной Познанской Краснознамённой бригады.

Погиб 30 сентября в ходе выполнения задач спецоперации. Награждён орденом Мужества посмертно.

«Светлая память и вечная слава нашему земляку! Мы скорбим и всегда будем рядом», — обратился глава Хакасии Валентин Коновалов к родным и близким военнослужащего.

Власти региона обещают оказать семье героя всю необходимую поддержку и помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации погиб 22-летний военнослужащий из Хакасии Вадим Боковиков.