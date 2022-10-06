Ростов-на-Дону, 6 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. К оказанию помощи семьям мобилизованных жителей Ростовской области будут привлечены волонтёры. Об этом в своём телеграм-канале написал донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Для этого задействовали региональный и муниципальный штаб общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. К работе подключены представители региональных органов власти, социальной сферы, а также волонтерский корпус», — уточнил глава региона.

Голубев отметил, что содействие семье может быть абсолютно любым. Это и устройство ребёнка в детский сад или школу, выгул домашних животных или решение других бытовых вопросов.