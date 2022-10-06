Южно-Сахалинск, 6 октября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор свободно и без всякого давления и решили, в каком государстве они хотят жить. Об этом на открытии Международной межпартийной конференции «Единой России» под названием «Экологическая политика и устойчивое развитие» заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Что бы ни пытались предпринять наши враги, а также предпринять их марионетки в Киеве, теперь это — новые субъекты РФ. Будем на своей земле защищать людей, которые доверили нам свою судьбу», — цитирует Медведева пресс-служба партии.

Он также пообещал продолжить «освобождать территории, всё ещё занятые неонацистами».