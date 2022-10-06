Москва, 6 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил начать проверку после того, как в метро Новосибирска портреты героев боевых действий закрыли киосками. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

На появление конструкцию в соцсетях пожаловались местные жители. Горожане считают, что «очередные будки с ширпотребом» показывают наплевательское отношение к памяти героев.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному поводу.