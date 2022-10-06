Южно-Сахалинск, 6 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Международная безопасность и экология так или иначе связаны, но климатические изменения — не те вызовы, из-за которых появляется бедность. Об этом председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил на открытии международной межпартийной конференции «Экологическая политика и устойчивое развитие».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Проблемы бедности, роста социальной напряжённости и падения уровня жизни, отметил он, нужно рассматривать не только под углом зрения экологических задач. Самый правильный, сбалансированный и взвешенный подход — смотреть на решение этих проблем применительно к конкретным ситуациям, проблемам каждой конкретной страны и региона.

«Но изменение климата не относится к числу тех вызовов, которые непосредственно определяют первопричины бедности, роста социальной напряженности, падения уровня жизни. Это не результат глобального потепления и каких-то других негативных перемен в климатических условиях», — цитирует Медведева пресс-служба партии.

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