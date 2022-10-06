Южно-Сахалинск, 6 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. С вопросами экологии так или иначе связана международная безопасность, однако изменение климата не определяет первопричины бедности, роста социальной напряженности и падения уровня жизни. Об этом 6 октября заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на открытии Международной межпартийной конференции «Экологическая политика и устойчивое развитие», которая проходит на Сахалине, его слова приводит пресс-служба партии.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Очевидно, что международная безопасность так или иначе связана с экологией. Но изменение климата не относится к числу тех вызовов, которые непосредственно определяют первопричины бедности, роста социальной напряженности, падения уровня жизни», — сказал он.

Помимо того, Медведев добавил, всё вышесказанное также не является результатом глобального потепления и каких-то других негативных перемен климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что проекты «Единой России» помогают вовлечь граждан в сохранение окружающей среды, поощряют к социально полезным действиям и бережному отношению к природе. Также в контексте экологической повестки развивается международное межпартийное взаимодействие.