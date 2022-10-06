Астана, 6 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Сербский теннисист, 21-кратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович выразил надежду, что сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии 2023 года. Об этом 6 октября сообщает «Чемпионат».

Andrew Campbell Новак Джокович

Джокович рассказал, что ждёт новостей о том, что с него снимут запрет на въезд на три года, который был наложен из-за ситуации в январе 2022 года.

«Если снимут запрет, я смогу подать на визу. Надеюсь, получится. Хочу приехать и сыграть. Но как произойдёт, так и произойдёт», — сказал Джокович.

Напомним, в январе 2022 года Джоковичу, который отказался делать прививку от коронавируса, не дали выступить на Australian Open, после чего со скандалом депортировали из страны и запретили посещать Австралию в течение трёх лет.