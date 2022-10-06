Кронштадт, Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Водитель тягача, который, нарушив правила ПДД, повез крупногабаритный груз через тоннель комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений и повредил его, ответит перед законом в суде, сообщили 6 октября в пресс-службе городской прокуратуры.

Елена Молчанова ИА REGNUM Тоннель комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга

Инцидент произошел 3 ноября 2021 года. По версии следствия, 52-летний водитель грузового тягача перевозил крупногабаритный груз, превышающий размеры, разрешенные для перемещения по КЗС. Проигнорировав требования запрещающих знаков и предупреждения специалистов по безопасности КЗС, мужчина въехал в тоннель под судопропускным сооружением дамбы, в результате чего разрушил и повредил средства сигнализации и транспортное оборудование. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 267 УК РФ («Приведение в негодность путей сообщения»).

«Своими действиями обвиняемый причинил КЗС ущерб на сумму свыше 1,4 млн рублей. Прокуратура Кронштадтского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу», — добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.