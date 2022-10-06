* талибами — запрещённая в России организация

Оттава, 6 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли подтвердила сообщения о том, что канадские дипломаты поддерживают регулярные контакты с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре. Она сказала, что они были в контакте с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с момента падения предыдущего правительства Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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В свою защиту она сказала: «К сожалению, у нас нет другого выбора, кроме как контактировать с этими людьми».

Правительство Канады признаёт «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической группировкой и ставит целью своих отношений с ним «вопросы прав человека».

«У нас нет намерения признавать режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказала Жоли. — В Дохе мы поднимали такие вопросы, как образование девочек, что имеет важное значение для Канады».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выступил в защиту переговоров канадских дипломатов с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, заявив, что их целью было поднять вопросы прав человека и помочь выехать афганцам, имеющим право поселиться в Канаде.

Трюдо подчеркнул, что Канада должна контактировать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).