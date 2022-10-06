Магадан, 6 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. АО «Аэропорт Магадана» объявило о проведении открытых переговоров по определению подрядчика для строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Магадан. Начальная цена контракта составляет 8,282 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ЕИС Закупки.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Аэропорт

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По итогам открытых переговоров будет определён подрядчик, которому предстоит построить новый аэровокзальный комплекс в посёлке Сокол и выполнить работы от разработки и корректировки рабочей документации и получения всех разрешений и согласований до ввода объекта в эксплуатацию.

Работы по контракту необходимо выполнить до 20 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке и в Южно-Сахалинске в аэропортах построят четырехзвездочные отели. Соглашение об этом на полях VII Восточного экономического форума было подписано 6 сентября между группой компаний «Бурдугуз» и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.