Берлин, 6 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. По данным немецкого исследовательского института, в сентябре глобальный товарооборот стагнировал в связи со снижением спроса на трансатлантические экспортно-импортные операции, как сообщает Financial Times.

Maersk Line Контейнеровоз Maersk

Данные, опубликованные Кильским институтом мировой экономики, показали, что в период с августа по сентябрь объем мировой торговли не изменился, поскольку падение экспорта в Германии и ЕС и снижение импорта в США на 4,4% было компенсировано ростом импорта в Китае и увеличением российского экспорта.

«Сентябрьская торговля характеризовалась слабым спросом на товары из Китая в Европе и Северной Америке, — сказал глава программы Kiel Trade Indicator Винсент Штамер. — Это отражается в слабых показателях импорта ЕС и США и общей мировой торговли, но самое главное — в резком снижении фрахтовых ставок на перевозки товаров из Китая в Северную Америку и Европу».

Россия при этом, по-видимому, добилась успеха в попытках заменить товарооборот с Европой за счет торговли с Азией. В портах Владивостока и Новороссийска, которые занимают центральное место в азиатской торговле, количество прибывающих контейнеровозов неуклонно растет. «Однако пока импорт из Азии не в состоянии полностью заместить торговлю с Европой», — сказал Штамер.

Падение спроса также отражается в снижении фрахтовых ставок. В отдельных случаях они почти вернулись к допандемическому уровню.

Время ожидания судов за пределами портов также сократилось, причем наиболее серьезными остаются заторы в Северном море, где скопилось более 2% глобальных грузовых мощностей, которые не могут быть ни загружены, ни разгружены.

«Замедление темпов роста мировой торговли может стать и положительным моментом, если в результате передышки восстановятся перенапряженные цепочки поставок и рассосутся транспортные заторы», — сказал Штамер.