Новосибирск, 6 октября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту перекрытия портретов героев военных действий торговыми рядами в метро Новосибирска. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Nsk-metro.ru Новосибирский метрополитен

Напомним, ранее новосибирцы в одной из соцсетей сообщили, что в переходе новосибирского метрополитена на площади Ленина начали устанавливать торговые ряды, которые перекрывают портреты героев военных действий на стенах.

«Эти никому не нужные киоски закрывают память о героях России и занимают место в коридоре», — описал ситуацию один из новосибирцев.

Бастрыкин поручил руководству новосибирского управления СКР организовать проверку и доложить о ситуации.