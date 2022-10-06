Южно-Сахалинск, 6 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Запад через киевский режим пытается ослабить и уничтожить Россию. Об этом на открытии Международной межпартийной конференции «Единой России» под названием «Экологическая политика и устойчивое развитие» заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«[Киевский режим] здесь не более чем технический инструмент, а граждане [территории б. УССР] — скажем прямо — расходный материал на выбранном Западом театре военных действий», — цитирует Медведева пресс-служба партии.

По его словам, Россия «уверенно выбрала свой путь и с него не свернёт».