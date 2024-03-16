Москва, 6 октября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Возможная доходность обезличенных металлических счетов (ОМС) в первую очередь связана с девальвацией курса рубля, поскольку любые драгоценные металлы представляют собой валютный актив, цены на который устанавливает Лондонская биржа (за 1 унцию). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Золото

«Золото считается защитным активом, и спрос на него традиционно увеличивается в периоды экономической нестабильности. С одной стороны, золото как инструмент накопления средств характеризуется отсутствием кредитного риска, — сказала она. — С другой стороны, возможные колебания цены на драгоценный металл могут ввести неквалифицированного инвестора в состояние растерянности и спровоцировать импульсивные действия. Если говорить конкретно об открытии ОМС, то следует отметить, что это гибридный банковский продукт, сочетающий качества счета до востребования и инвестиционного продукта. При этом ОМС можно пополнять или снять средства путем продажи части актива, а также закрыть его в любое время без каких-либо ограничений».

По ее словам, никакой гарантированной доходности в виде процентов на ОМС банки не предоставляют.

«Если цель сохранить свои сбережения от инфляции, то достаточно открыть счет и периодически его пополнять. В долгосрочной перспективе можно получить доходность на уровне ожидаемой инфляции или немного выше», — пояснила Валишвили.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители РФ нашли оптимальную альтернативу скупке долларов в открытии обезличенных металлических счетов.