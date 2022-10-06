Ростов-на-Дону, 6 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Более 100 мобилизованных жителей Ростовской области должны были к вечеру 5 октября получить единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей. Об этом в своём телеграм-канале написал донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Решение, которое было принято мною в минувшую среду, потребовало кропотливой работы сразу нескольких служб: военкоматов, банков, минфина, казначейства, аппарата правительства. Уже к концу дня [5 октября] средства должны [были] появиться на картах более 100 мобилизованных парней, документы которых первыми поступили от военкоматов», — уточнил Голубев.

Донской губернатор пообещал держать этот вопрос на личном контроле.