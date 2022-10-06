Сенатор Джабаров: попытки исключить Россию из G20 будут пресекаться
Москва, 6 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Любые попытки исключить Россию из G20 будут пресекаться, заверил член Совфеда Владимир Джабаров.
Council. gov.ru
Сенатор Владимир Джабаров
«Любые попытки поставить Россию в режим изоляции и ограничений будут жестко пресекаться. И в этом у нас есть мощная поддержка», — отметил Джабаров в телеграм-канале.
Сенатор уверен, что итоговая резолюция саммита спикеров парламентов будет выверенная, сдержанная, максимально направлена на консолидацию участников саммита.
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