Москва, 6 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Любые попытки исключить Россию из G20 будут пресекаться, заверил член Совфеда Владимир Джабаров.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

«Любые попытки поставить Россию в режим изоляции и ограничений будут жестко пресекаться. И в этом у нас есть мощная поддержка», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

Сенатор уверен, что итоговая резолюция саммита спикеров парламентов будет выверенная, сдержанная, максимально направлена на консолидацию участников саммита.

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