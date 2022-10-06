Москва, 6 октября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В российских городах распространено использование старых трамваев и троллейбусов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

«Если говорить о подвижном составе, то средний возраст троллейбуса и трамвая по данным Росстата с 1995 года в настоящее время увеличился практически в два раза», — сказал министр.

По его словам, это связано с недостатком средств. Он также отметил, что из-за градостроительных решений, которые были приняты в ряде городов в конце 1990-х годов, когда трамваи считались помехой автомобильному движению, были сняты наиболее эффективные линии в центральных частях Нижнего Новгорода, Самары и Воронежа.