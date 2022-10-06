Москва, 6 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Жители РФ нашли оптимальную альтернативу скупке долларов в открытии обезличенных металлических счетов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Szaaman Золото

«Первый скачок роста спроса на драгоценные металлы мы увидели в феврале–марте 2022 года. Этот период характеризовался высоким уровнем неопределенности дальнейших колебаний курса национальной валюты и началом роста уровня инфляции, — сказала она. — В этих условиях сформировались и ожидания инвесторов относительно роста цен на золото и другие драгоценные металлы. Второй пик спроса фиксируется с конца сентября. Помимо роста интереса к покупке золотых слитков, вызванных отменой с 1 марта 2022 года НДС, жители РФ нашли оптимальную альтернативу скупке долларов в открытии обезличенных металлических счетов».

По ее словам, текущая ситуация на валютном рынке продолжит повышать интерес граждан к драгоценным металлам, и в первую очередь это связано с существенным снижением курса доллара США и евро, а также с продлением ограничений на операции с валютой до 9 марта 2023 года.

«Помимо этого, российский финансовый рынок может ожидать очередных санкций в отношении Национального клирингового центра и Национального расчётного депозитария, что негативно отразится на активах в долларах и евро, следовательно, приведет к ускорению отказа от них», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее интерес граждан РФ к покупке драгоценных металлов объяснили политикой Банка России.