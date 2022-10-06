Улан-Удэ, 6 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Власти Бурятии получили благодарственное письмо из Старобешевского района ДНР ко Дню учителя. Республика оказывает помощь району в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Телеграмм-канал Алексея Цыденова Бурятия передала Старобешевскому району ДНР два грузовика и пассажирскую «Газель»

Бурятия помогает в ремонте дорог, подготовке домов к зиме, восстановлению социальных учреждений. В пяти школах была восстановлена кровля, отправлена школьная мебель, оргтехника, спортивный инвентарь, учебники и так далее.

В письме сотрудники управления образования Старобешевского района поздравили своих коллег из Бурятии с Днём учителя и поблагодарили за организацию летнего отдыха для детей из ДНР.

«Вы дарите надежду на лучшее. Ваше простое человеческое участие греет душу и наполняет сердца счастьем и уверенностью, что мир полон добрыми людьми, готовыми прийти на помощь. Вы дарите силы справляться со всеми невзгодами. Будьте уверены, ваш труд не пройдет даром», — говорится в письме.