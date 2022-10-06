Москва, 6 октября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Волонтёры гуманитарного центра «Единой России» за три месяца доставили более 200 тысяч продуктовых наборов жителям Запорожья. Вместе с Минобороны активисты также объехали более 25 населённых пунктов области, где помощь получили более 30 тысяч человек

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

10 тысяч из них — в прифронтовых территориях, сообщил депутат Госдумы Артем Бичаев, который координирует гуманитарную миссию партии в Запорожье.

«Киевский режим лишил людей газа. Мы решили эту проблему, доставляя электроплиты. Их раздали более 20 тысяч. Привезли гумпомощь в 25 социальных учреждений Запорожской области. Наладили взаимодействие с Росгвардией, МЧС и другими ведомствами, что помогает эффективно организовать помощь людям», — сказал он.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 13 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

На Донбассе и освобождённых территориях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе.