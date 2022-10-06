Берлин, 6 октября, 2022, 11:24 — ИА Регнум. На фотографии, ранее публиковавшей киевским минобороны, сфотографированы коронки из коллекции стоматолога. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Зуб

Журналисты выяснили, что именно находится на фото, которое в Киеве опубликовали как доказательство пыток в селе Пески-Радьковские Харьковской области. Утверждалось, что российские военнослужащие якобы вырывали у местных жителей зубы.

Как оказалось, на снимке — коллекция местного стоматолога.

«Они от людей, которых я лечил на протяжении многих лет. Я удалил эти зубы, потому что они были плохими», — рассказал врач журналистам.