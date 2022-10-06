Екатеринбург, 6 октября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства определил круг наиболее востребованных тем в рамках проекта повышения финансовой грамотности предпринимателей, реализующихся совместно с Уральским главным управлением Центрального банка РФ. В топе самых популярных вопросов значатся досрочное погашение кредитов и финансовая поддержка фермеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Финансовая грамотность

С 2020 года было проведено 40 прямых эфиров, которые набрали совокупно более 76,6 тыс. просмотров. В числе востребованных находится тема банковских инструментов и возможностей для бизнеса. Чаще других граждане смотрят эфиры на темы «Досрочное погашение: быть или не быть», «Кредиты для фермеров и агропредприятий в 2022 году: действующие программы и подходы», а также «Система быстрых платежей Банка России: возможности для бизнеса».

«В нашем совместном проекте с Банком России участвуют семь кредитных организаций. Совместно мы обсуждаем актуальные вопросы для бизнеса. Такая поддержка позволяет предпринимателям оптимизировать финансовую нагрузку, находить подходящие источники финансирования. Важно, что предприниматели могут не просто слушать выступления спикеров, а задавать свои вопросы и получать ответы. Проект будет расширен в 2023 году», — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В числе партнеров проекта значатся Сбербанк, Россельхозбанк, Банк «Открытие», УБРиР, Банк «Интеза», Первоуральскбанк и Росбанк. В частности, на 26 октября запланирован совместный с Росбанком прямой эфир. Эксперты этой кредитной организации расскажут о расчётах с зарубежными партнёрами в текущей ситуации и дадут рекомендации по минимизации рисков для предприятий, ведущих международную деятельность.

«Проекты, направленные на повышение финансовой грамотности, мы адресуем гражданам нашей страны всех возрастов: от школьников до пенсионеров. Предприниматели — люди, работающие с финансами ежедневно, — особенно нуждаются в актуальной информации о банковских и финансовых услугах, противодействии мошенничеству, защите от фальшивомонетничества», — сказал заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Сергей Лебедев.

О ближайших событиях в рамках проекта предприниматели могут узнать на сайте СОФПП в разделе «Мероприятия», в телеграм-канале фонда t. me/sofp66, а также на сайте проекта.