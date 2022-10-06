Москва, 6 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Предстоящий мировой кризис, скорее всего, будет затяжным и приведёт к значительному росту военных конфликтов по всей планете. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о том, что мировая экономика проходит самое серьезное испытание со времен Второй мировой войны.

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«Нельзя не согласиться с опасениями Георгиевой. Мировую экономику ждут серьезные потрясения, и текущие сложности являются только «первыми ласточками» и предпосылками надвигающего мирового кризиса, — сказал Перепелица. — Уже очевидно даже неспециалистам, что консолидированная европейская экономика начинает разваливаться под воздействием ускоряющейся инфляции и нарастающих политических противоречий в европейской интеграции. Предстоящий мировой кризис, скорее всего, будет затяжным и приведёт к значительному росту военных конфликтов по всей планете».

По его словам, после этого кризиса мир станет многополярным, ослабнет роль Евросоюза и США, усилится роль России, Индии и Китая.

«Произойдёт слом системы международного разделения труда из-за взаимных санкций и усиления протекционистской политики крупнейших экономик мира. Станут активнее использоваться национальные валюты в международных расчётах. Азиатские экономики будут показывать более быстрые темпы роста. Возможно, что в процессе затяжного кризиса также произойдёт распад ЕС и будет объявлен дефолт США», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что мировой экономике в скором времени предстоит серьезно изменить облик.