Тбилиси, 6 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Прибывшему в Грузию судебно-медицинскому эксперту из США Джеймсу Коби разрешили посетить экс-президента республики Михаила Саакашвили в тбилисской клинике. Об этом 6 октября сообщил агентству «Интерпрессньюс» адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По данным журналистов, Коби планирует посетить бывшего президента в середине дня. Американский судмедэксперт находится в Грузии с 3 октября и пытается получить лицензию на медицинскую деятельность.

Стоит отметить, что адвокаты Саакашвили ищут повода для того, чтобы освободить его из заключения. Одним из направлений их работы является попытка доказать, что политик нуждается в лечении за пределами Грузии. В этом случае он сможет претендовать на отсрочку отбывания наказания.