Кайтагский район, Дагестан, 6 октября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Жительница одного из сел Дагестана открыла стрельбу на свадьбе и была задержана. За хулиганство её доставили в отдел полиции, где она объяснила свои действия «переизбытком эмоций», сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Alexas_Fotos Стрельба

Инцидент произошел в селе Маджалис Кайтагского района. Из показаний 39-летней подозреваемой стало известно, что в конце торжества, когда жених и невеста покидали банкетный зал, она трижды выстрелила в воздух из травматического пистолета, принадлежавшего её родственнику.

Выстрелы распугали гостей, прибывшие сотрудники полиции изъяли пистолет, а в отношении задержанной собрали материал для принятия процессуального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года во время свадьбы в Карачаево-Черкесии один из гостей открыл стрельбу и ранил четверых человек.