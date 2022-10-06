Москва, 6 октября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Уголовные дела по факту надругательства над российским флагом и по факту оскорбления посла РФ Сергея Андреева закрыты, но продолжаются процессуальные действия по делу о нападении на дипломата. Об этом сообщил 6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По его словам, польские органы проинформировали посольство России о закрытии уголовных дел, возбуждённых после кощунственной провокации 9 мая на кладбище советских воинов в Варшаве. В этой связи вызывают закономерные вопросы действия официальной Варшавы в контексте норм международного права.

«Местные власти и полиция не обеспечили защиту российских дипломатов, соотечественников и поляков, которые пришли почтить память героев. Наши коллеги проявили мужество и хладнокровие в тот момент, когда их окружила многочисленная толпа бесчинствующих провокаторов», — заявил Тяпкин в интервью РИА Новости.

Он отметил, что польские власти продолжают расследовать инцидент, но его судебные перспективы не очевидны. Уголовные дела закрыты, продолжаются процессуальные действия в рамках следствия по делу об «активном нападении» на главу российской дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая посол России в Варшаве Сергей Андреев посетил кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. На него напали и облили красной краской. Власти Польши, позднее рассказал посол, ограничились выражением сожалений.

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