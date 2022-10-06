Боевики ВСУ обстреляли Гольмовский
Донецк, 6 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Mil.gov.ua
Артиллерия ВСУ
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:35 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября боевики ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.
Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Горловку