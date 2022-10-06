Донецк, 6 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:35 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Гольмовский: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября боевики ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.

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