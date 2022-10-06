Москва, 6 октября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала советским воинам в Литве поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 6 октября сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, где находится самое большое в Литве захоронение советских солдат.

Уточняется, что вандалы написали на стелах чёрной краской нецензурное слово.

В ведомстве отметили, что на Антакальнисском кладбище похоронены более 3 тыс. солдат Красной армии. В 1984 году там установили шесть стел-фигур, обозначающих разные виды войск.

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