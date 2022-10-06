Власти Южной Кореи выделят $1,7 млн для оказания помощи жителям Пакистана
Сеул, 6 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует выделить дополнительные $1,7 млн на оказание гуманитарной помощи Пакистану, жители которого пострадали от проливных дождей и наводнений в июне текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что помощь будет предоставлена через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Напомним, что в конце августа южнокорейские власти сообщили о выделении $300 тыс. на оказание гуманитарной помощи Пакистану.
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В МИД Южной Корее выразили надежду, что средства помогут жителям страны преодолеть последствия стихии и восстановить пострадавшие регионы.