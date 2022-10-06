Сеул, 6 октября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует выделить дополнительные $1,7 млн на оказание гуманитарной помощи Пакистану, жители которого пострадали от проливных дождей и наводнений в июне текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Сообщается, что помощь будет предоставлена через Всемирную продовольственную программу (ВПП ООН) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Напомним, что в конце августа южнокорейские власти сообщили о выделении $300 тыс. на оказание гуманитарной помощи Пакистану.

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В МИД Южной Корее выразили надежду, что средства помогут жителям страны преодолеть последствия стихии и восстановить пострадавшие регионы.