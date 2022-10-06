Бангкок, 6 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Не менее 32 человек, многие из которых — дети, погибли из-за стрельбы, произошедшей в детском центре на северо-востоке Таиланда. Об этом 6 октября сообщает местная газета Khaosod.

Lisa Roe Стрельба

По информации издания, стрельба произошла в северо-восточной провинции Нонгбуалампху и устроивший её затем скрылся, его в данный момент ищут правоохранители.

Также указывается, что злоумышленником является бывший полицейский, недавно уволенный из полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Туве возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности младенцу. В совершении преступления подозревают 36-летнюю мать ребёнка.