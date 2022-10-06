Симферополь, 6 октября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Арбитраж Крыма 8 ноября 2022 года планирует начать пересмотр крупного финансового иска к владельцу завода «Крымский титан» — ООО «Титановые инвестиции» и киевской компании «Юкрейниан Кемикал Продакс», которую связывают с киевским олигархом Дмитрием Фирташем. Вердикт по делу, начатому год назад, по требованию вышестоящей инстанции пересматривается, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Дело слушается уже больше года. В июле 2021 года первая инстанция оставила иск ООО «Капиталюгинвест» без рассмотрение, но этот вердикт был оспорен в вышестоящей инстанции.

В основе спора лежал долг киевской компании «Юкрейниан Кемикал Продакс», которая в 2013 году взяла кредит в ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк». Второй соответчик, на тот момент только что учреждённый, в июне 2014 года выступил поручителем, оставив по этим долгам в залог имущество «Крымского титана» — цеха, здания, а также оборудование.

Компания «Капиталюгинвест» получила право требования долга по договору цессии. Она обратилась в суд с требованием взыскать с должников солидарно 306 837 574, 28 доллара США по курсу на момент исполнения обязательства и обратить взыскание почти на всё имущество завода в Армянске (Крым).

В ходе слушаний право требования и статус истца перешёл уже к третьему юрлицу — АО «Русский водород», которое в июле 2022 года стало владельцем ООО «Титановые инвестиции». Производство по делу не прекращено, при этом слушания неоднократно откладывались.

Напомним, в конце цепочки владения АО «Русский водород» стоят два физлица, а ранее среди бенефициаров конечной компании-владельца актива («Центр — М») отметилась семья миллиардеров Ротенбергов.

Возглавляет «Русский водород» Эдуард Давыдов, который также является руководителем национализированного два года назад АО «Башкирская содовая компания».

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