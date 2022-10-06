Тамбов, 6 октября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Сайты с пропагандой запрещённого международного общественного движения выявила прокуратура Уметского района Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Форма заключенного

В ходе мониторинга интернет-ресурсов выявлены три сайта с пропагандой идеологии «Арестантского уголовного единства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Прокуратура направила в суд исковые заявления и потребовала признать размещённую на сайтах информацию запрещённой.

Суд удовлетворил требования прокурора, доступ к сайтам заблокирован.