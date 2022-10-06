Вильнюс, 6 октября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Литва объявила о выводе около 3 миллионов долларов, которые эта страна выделила в трастовый фонд НАТО для бывшей афганской национальной армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По сообщению Литовского национального радио и телевидения, министр обороны Литвы заявил, что часть этих средств была использована для закупки тёплых вещей для киевских боевиков, а остальная часть была передана в бюджет помощи НАТО режиму Зеленского.

Напомним, с 2015 года Литва ежегодно вносила 500 000 долларов США в трастовый фонд Афганистана.

После того, как в прошлом году талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну, фонд прекратил поддержку Афганистана.