Санкт-Петербург, 6 октября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Личный состав именного танкового батальона «Аврора», созданного в Петербурге для участия в специальной военной операции, полностью сформирован из добровольцев, имеющих соответствующий опыт. Об этом сообщил 6 октября губернатор Александр Беглов.

vk.com/a_beglov Снаряжение бойцов батальона «Аврора»

Он проводил бойцов, которые отправились с Витебского вокзала на полигон для боевого слаживания экипажей.

«Подразделение полностью укомплектовано нашими добровольцами. Все в прошлом служили в бронетанковых частях. Командир — опытный офицер, подполковник-танкист», — написал Беглов на своей странице в соцсети.

Губернатор отметил, что каждому добровольцу выдали подготовленные городом именные рюкзаки с дополнительными комплектами подобранного по размеру снаряжения и другими вещами, необходимыми в полевых условиях.

Ранее сообщалось, что в Петербурге были сформированы еще три добровольческих именных батальона для участия в СВО — «Кронштадт», «Павловск» и «Нева».