Владивосток, 6 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Приморье сформирован нормативный запас топлива, необходимый для начала отопительного сезона, сообщили в правительстве края.

МУП «Теплоэнерго» Котельные

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По словам генерального директора «Примтеплоэнерго» Владимира Малюшицкого, на складах компании имеются запасы угля в размере 105% от норматива, или 151 тыс. тонн, мазута — 104% от норматива, или 41 тыс. тонн и дизельного топлива — 155% от норматива, или 935 тонн.

«Этих объемов топлива достаточно для стабильной работы котельных предприятия в течение октября — ноября. Объекты теплоснабжения отдаленных северных территорий обеспечены топливом до конца декабря», — добавил Малюшицкий.

График дальнейших поставок топлива сформирован до конца предстоящего отопительного периода. В октябре ожидается поставка 118 тыс. тонн угля, в ноябре — 146 тыс. тонн и в декабре 139 тыс. тонн.

Поставки мазута, как и в предыдущие годы, по распоряжению правительства РФ обеспечивает единственный поставщик — Роснефть. В октябре ожидается прибытие 11,5 тыс. тонн мазута, в ноябре — 28 тыс. тонн, в декабре — 35 тыс. тонн.

В целом для прохождения отопительного периода потребуется около 200 тыс. тонн мазута, почти 835 тыс. тонн угля и порядка 5 тыс. тонн дизельного топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на крупнейшей электростанции края — ТЭЦ-3 и провёл выездное совещание с руководителями ведущих предприятий ТЭК и отраслевых ведомств.⠀