Бухарест, 6 октября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Национальное управление по защите прав потребителей Румынии (ANPC) изъяло из розничной продажи сотни тысяч литров уксуса популярной в стране и за рубежом торговой марки. Об этом 6 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, причиной санкций послужило обнаружение в соответствующей продукции «вопиющего нарушения технологических правил».

«Вместо необходимых винных ингредиентов в уксус добавляли водопроводную воду, — говорится в заявлении экспертов ANPC. — Кроме того, на некоторых предприятиях, производивших этот товар, не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы».

По некоторым данным, в уксусе были найдены канцерогенные вещества. Общая стоимость изъятых единиц исчисляется миллионами долларов.

Ведется следствие.

Уксус в Румынии является неотъемлемой частью национальной кухни. Ежегодно Бухарест экспортирует эту продукцию в десятки стран мира, включая Российскую Федерацию.