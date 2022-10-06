Новосибирск, 6 октября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Усилия США и Великобритании по изменению линии поведения основных нефтедобывающих стран не привели к успеху, и кризис в мировой экономике будет продолжаться и углубляться. Такое мнение ИА REGNUM высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков, комментируя информацию, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«И если сами США, являющиеся нефтедобывающей страной и имеющие стратегический запас энергоресурсов, сумеют купировать этот экономический вызов — то для стран Евросоюза, зависимых от энергопоставок из-за рубежа, эта новость означает неизбежность глубокой экономической рецессии и скачкообразного роста цен на основные потребительские товары уже в ближайшее время; «индустриальное ядро» современной Европы в этом случае обрекается на разрушение, — уточнил Бирюков. — Нефтедобывающие государства, включая Россию, превращаются в одного из ключевых игроков мировой экономики, и игнорировать их в существующей ситуации станет всё менее возможно».

По словам Бирюкова, структура мирового экономического лидерства и соотношение сил в мировой экономике при сохранении существующих тенденций будут в корне изменены, и контуры новой системы отношений проявятся в ближайшие несколько лет.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что страны ОПЕК+ сократят нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки. Норма вступит в силу со следующего месяца.