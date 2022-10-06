Якутск, 6 октября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Почти 300 обращений поступило в Координационный центр Якутии по вопросам мобилизации. Из них свыше трети — с просьбой о психологической поддержке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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Помимо письменных заявлений центр также принимает звонки на горячую линию. По телефону помощи попросил 231 человек.

«Служба психологической поддержки центра продолжает оказывать психологическую помощь. К специалистам за такой помощью обратились 115 граждан», — отметил член Общественной палаты республики Вячеслав Литавин.

Ещё 51 житель Якутии получил после обращения в центр юридическую консультацию.

Как сообщало ИА REGNUM координационный центр по вопросам частичной мобилизации работает в Якутии с 28 сентября.