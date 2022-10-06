Пенза, , 11:49 — REGNUM Главного бухгалтера пензенской районной больницы признали виновной по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина признала свою вину, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Пензы.

Судья зачитывает приговор Дарья Антонова © ИА REGNUM

Установлено, что главбух незаконно зачисляла денежные средства в суммах, превышающих выплаченную зарплату над причитающейся к выплате. Имея доступ к банковским картам работников, злоумышленница через банкоматы снимала незаконно перечисленные деньги, принадлежащие больнице.

С 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2020 года ею были похищены более 74,8 млн рублей.

Женщина вину признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также удовлетворен иск о возмещении причиненного материального ущерба.

Женщина взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту города Пензы неизвестными почти год совершалось хищение элементов очистных сооружений. О нарушениях стало известно в ходе прокурорской проверки.

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