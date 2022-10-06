Южно-Сахалинск, 6 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Проекты «Единой России» помогают вовлечь граждан в сохранение окружающей среды, поощряют к социально полезным действиям и бережному отношению к природе. Также в контексте экологической повестки развивается международное межпартийное взаимодействие, отметил на международной конференции «Экологическая политика и устойчивое развитие» председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Экология

Мероприятие проходит на Сахалине по инициативе партии.

«Проект «Зеленая экономика» направлен на защиту национальных интересов при усилении технологических трендов на производстве и в сфере услуг. И проект «Чистая страна» — предусматривает целый комплекс мер для решения наиболее острых экологических проблем. У нас этих проблем в стране достаточно. Есть, чем заниматься. И конечно, это помогает вовлечь граждан в сохранение окружающей среды, поощряет социально полезным действием к бережному отношению к природе», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, в контексте экологической повестки очень важно активизировать межпартийное взаимодействие.

«Мы готовы делиться нашими предложениями в этой сфере. В связи с этим отмечу, что та работа, которую ведет наша партия в парламенте страны, в Госдуме по природоохранному законодательству — она достаточно система, многоаспектна. В прошлом году было сформировано сразу несколько новых направлений. В частности, в России впервые получила правовое оформление сфера углеродного регулирования. Этого раньше у нас не было, но имеет для нашей страны непреходящее значение. С прошлого года на законодательном уровне были созданы условия для сокращения объемов выбросов парниковых газов», — напомнил Председатель партии.

Дмитрий Медведев выразил уверенность, что все это позволит России эффективно исполнять соответствующие международные соглашения. Создаст для предприятия возможность предоставлять сведения для публикации в открытых источниках и интернете. Даст гражданам, экологам, экспертам, общественникам доступ к данным о состоянии почвы, качестве питьевой воды, уровне радиационного фона и другим важным показателям.

«Наша сегодняшняя задача — это работа на будущее. И отнестись к ней нужно со всей ответственностью», — резюмировал он.