Южно-Сахалинск, 6 октября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Проекты «Единой России» помогают вовлечь граждан в сохранение окружающей среды, поощряют к социально полезным действиям и бережному отношению к природе. Также в контексте экологической повестки развивается международное межпартийное взаимодействие, отметил на международной конференции «Экологическая политика и устойчивое развитие» председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.
Мероприятие проходит на Сахалине по инициативе партии.
«Проект «Зеленая экономика» направлен на защиту национальных интересов при усилении технологических трендов на производстве и в сфере услуг. И проект «Чистая страна» — предусматривает целый комплекс мер для решения наиболее острых экологических проблем. У нас этих проблем в стране достаточно. Есть, чем заниматься. И конечно, это помогает вовлечь граждан в сохранение окружающей среды, поощряет социально полезным действием к бережному отношению к природе», — подчеркнул он.
Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, в контексте экологической повестки очень важно активизировать межпартийное взаимодействие.
«Мы готовы делиться нашими предложениями в этой сфере. В связи с этим отмечу, что та работа, которую ведет наша партия в парламенте страны, в Госдуме по природоохранному законодательству — она достаточно система, многоаспектна. В прошлом году было сформировано сразу несколько новых направлений. В частности, в России впервые получила правовое оформление сфера углеродного регулирования. Этого раньше у нас не было, но имеет для нашей страны непреходящее значение. С прошлого года на законодательном уровне были созданы условия для сокращения объемов выбросов парниковых газов», — напомнил Председатель партии.
Дмитрий Медведев выразил уверенность, что все это позволит России эффективно исполнять соответствующие международные соглашения. Создаст для предприятия возможность предоставлять сведения для публикации в открытых источниках и интернете. Даст гражданам, экологам, экспертам, общественникам доступ к данным о состоянии почвы, качестве питьевой воды, уровне радиационного фона и другим важным показателям.
«Наша сегодняшняя задача — это работа на будущее. И отнестись к ней нужно со всей ответственностью», — резюмировал он.